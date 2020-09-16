Зеленский в Вене агитирует за "Минск-2"

Владимир Зеленский вчера впервые с начала карантина совершил официальный визит за рубеж. Местом для этого своеобразного дебюта стала Австрия – страна, которая не слишком часто упоминается в новостях, связанных с Украиной. Поэтому на встрече украинского президента с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом звучало не так уж и много тем, касающихся непосредственно отношений между двумя государствами.

Зато по международным темам, касающимся и Австрии, и Украины, выяснилось, что у двух президентов точки зрения существенно отличаются. В частности, австрийский лидер однозначно дал понять, что является сторонником завершения строительства "Северного потока-2" и даже высказал убежденность, что "дело Навального" этому процессу не помешает.

Но самое интересное для Украины прозвучало не на самой встрече, а в традиционном интервью для СМИ страны, куда президент Украины прибывает с государственным визитом. В этом интервью мы увидели Зеленского таким, каким он хочет, чтобы его видел Запад. И в нем прозвучала однозначная мысль: украинский лидер против того, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен по примеру Приднестровья. Что это значит?

Существуют всего три рецепта решения проблемы Донбасса Украиной: военная победа, заморозка конфликта (если Россия позволит) и компромисс в виде Минских соглашений.

Первый рецепт отвергал даже Петр Порошенко в бытность президентом, а о Зеленском, пришедшем на Банковую на лозунге мира, и говорить не приходится.

Второй рецепт вчера отверг сам Зеленский – хотя, по сути, именно к нему склоняют президента и националистическая оппозиция, и даже значительная часть его фракции в парламенте.

Остается только третий рецепт – Минские соглашения. Собственно, украинский президент именно этого и хочет – чтобы на Западе его воспринимали как горячего сторонника такого решения. Но в Украине он, по сути, ведет себя именно в соответствии с тем сценарием, который отверг в интервью австрийским СМИ. Точнее, он просто плывет по течению в ту сторону, куда указывают Порошенко и часть собственного окружения.

А теперь оказывается, что по течению Зеленский плывет против воли. Так, может, пора перестать оглядываться на "партию войны" из лагеря предшественников и вычистить ее из своей команды?

Зачем Донбасс лишили выборов?

Увы, пока не заметно, что украинская власть готова к действительному развороту в вопросе решения проблемы Донбасса. А в некоторых аспектах она становится даже слишком похожа на режим Порошенко, который лавировал и мошенничал, лишь бы заморозить донбасскую ситуацию.

Косвенным подтверждением этой похожести является вчерашнее заявление Центризбиркома о том, что выборы в территориальных общинах Донбасса уже нельзя провести, поскольку избирательный процесс запущен, и остановить его невозможно.

Это классическое мошенничество власти: сначала она отменяет выборы, но оставляет возможность обжалования, а потом дотягивает до того момента, когда уже закон не позволяет эти выборы объявить.

Но зачем власть дала команду Центризбиркому не проводить выборы в общинах Донбасса? Все очень просто: если там не будет избранной власти, руководить будут ставленники из Киева. Причем даже не просто "префекты", а главы военно-государственных администраций, которых в срочном порядке вводят в ОТО. А это означает продолжение бесправия для местного населения и отсутствие перспектив перехода к мирной жизни даже для подконтрольной части Донбасса. Что уж тогда говорить о неподконтрольной…

Собственно, во всем этом прослеживается все та же тенденция, что была и у предыдущей власти: обе не хотят давать Донбассу права голосовать, потому что знают, что проголосуют там не за них. И по этой же причине они саботируют выполнение "Минска-2": им не нужны три миллиона голосов за их политических оппонентов. Да даже Крым они на самом деле не хотят возвращать, потому что это полтора миллиона против них.

НАБУ поймало "слугу" на коррупции

Есть и другие аспекты, в которых нынешняя власть все больше напоминает предыдущую. В частности, коррупция. Вчера НАБУ опубликовало видеозапись разговоров с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко, которого детективы бюро спровоцировали на получение взятки за якобы лоббизм интересов некоей компании при принятии закона в Верховной Раде.

То, что депутаты берут деньги за принятие решений, ни для кого не новость. Из сообщения НАБУ все узнали только, что расценки в парламенте упали: теперь нужные правки можно "порешать" всего за 13 тысяч долларов для депутата-посредника и 200 тысяч для большинства профильного комитета. Лет десять назад в такой ситуации суммы были бы раз в десять больше.

Впрочем, и сейчас наверняка есть суммы намного больше, только ходят они уже не на уровне обычных депутатов. В частности, то, как принимался закон об игральном бизнесе, наталкивает на мысль о заинтересованных личностях на самом верху. Рядовые же депутаты, понятно, отрабатывали этот заказ бесплатно. А им ведь тоже хочется монетизировать свое пребывание во власти, которое наверняка ограничится одним созывом…

Впрочем, тот факт, что НАБУ опубликовало компромат на депутата, еще не означает, что против него тут же выдвинут обвинение. Как заявила вчера генпрокурор, в ее офис документы от бюро не поступили. То есть продолжается все та же война, которую НАБУ вело еще с Генпрокуратурой времен Юрия Луценко, когда главной целью является не борьба с коррупцией, а пиар на ней. И пока эта война идет, в высшем политическом эшелоне ничего не изменится. Что, в принципе, всех во власти устраивает.

Верховная Рада против Лукашенко. Зачем?

И еще один аспект, в котором нынешняя власть все больше походит на предыдущую, – это умение на ровном месте бить горшки с соседями. Вчера парламент минимальным большинством утвердил постановление, в котором признал президентские выборы в Белоруссии нелегитимными.

Сегодня уже сложно представить, но всего семь лет назад у Украины со всеми странами-соседями были либо хорошие, либо нормальные отношения. Разве что с Россией периодически возникали торговые войны, которые, впрочем, длились недолго – до выяснения всех политических и экономических нестыковок.

На данный момент у Украины уже практически нет соседей, с которыми не побиты горшки. С Россией все понятно. С Венгрией и Румынией их побили, когда приняли закон об образовании и усугубили законом о госязыке. С Польшей – когда приняли закон о героизации ОУН-УПА. С Молдавией – когда попытались вмешаться в решение приднестровского вопроса на стороне "проевропейской" (то есть коррумпированной) части ее политикума.

До нынешней осени были только два участка границы, за которыми еще находились дружественно настроенные соседи: словацкий и белорусский. Теперь остался только словацкий.

Причины, по которым было принято вчерашнее постановление, понять сложно. Понятно, что нынешняя украинская власть не могла высказаться в защиту Александра Лукашенко, так как слишком зависима от Запада. Но промолчать вполне можно было – и в Вашингтоне или Брюсселе это поняли бы, поскольку у нас большая граница с Белоруссией и серьезные экономические связи.

В первые недели белорусских событий Зеленский так себя и вел, однако теперь он и в этом вопросе пошел на поводу "проевропейской" оппозиции и собственных "соросят". И даже не подумал о том, что по всем опросам последних лет Лукашенко был самым популярным зарубежным политиком в Украине. И прежде всего – у электората Зеленского…

Луческу начинает с победы

"Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с победы. Это приятное событие, которое, впрочем, могло и не быть таким важным, если бы не то обстоятельство, что вчерашний поединок с голландским АЗ был первым международным матчем Мирчи Луческу во главе киевского клуба. И дебют оказался удачным.

Правда, нельзя сказать, что "Динамо" впечатлило игрой. У киевлян было много хаоса, особенно в обороне, и более квалифицированный соперник этим обязательно воспользовался бы. Но, к счастью, сегодня АЗ далеко от своих лучших времен – даже несмотря на то, что попало в Лигу чемпионов.

Кстати сказать, у Луческу насчет этой голландской команды свои воспоминания: в 2005-м первый еврокубковый сезон его "Шахтера" прервался именно после встречи с АЗ в весенней части Кубка УЕФА. Так что можно сказать, что румынский тренер преодолел свой личный комплекс.

Что касается "Динамо", то пока еще рано говорить, преодолел ли Мирча "стартовый барьер". Но теперь ясно, что шанс на успех определенно есть – и у него, и у команды.