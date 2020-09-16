Во вторник, 15 сентября, Израиль подписал анонсированное ранее Дональдом Трампом соглашение о нормализации отношений с Бахрейном, а также аналогичный документ с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Церемония состоялась в Вашингтоне на лужайке перед Белым домом в присутствии президента США, первой леди Меланьи Трамп и нескольких гостей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под историческими документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни. К церемонии были подготовлены по три копии документов: на иврите, арабском и английском языках. Трамп, благодаря посредничеству которого были достигнуты договоренности, подписал англоязычные версии.

Кроме того, Трамп, Нетаньяху и главы МИД ОАЭ и Бахрейна отдельно подписали четыре копии "Авраамских соглашений" (на английском, иврите и две - на арабском).



Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках так называемого Авраамского договора, достигнутого при посредничестве США. Израиль по условиям сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Позже договоренности достиг Бахрейн.

Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.

Трамп заявил, что к соглашениям Израиля, ОАЭ и Бахрейна в будущем могут присоединиться еще "семь, восемь или девять" стран.

Дело в том, что у большинства арабских и мусульманских стран дипотношения с Израилем отсутствуют. Исключение составляют Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания, которая установила дипотношения с Израилем в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль.

В соответствии с соглашением о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, Тель-Авив приостанавливает реализацию плана аннексии части территории Западного берега реки Иордан как минимум на четыре года, сообщают израильские средства массовой информации.

Выступая на церемонии подписания соглашения, министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайед аль-Нахайян сказал, что принимает участие в этом событии, "чтобы протянуть руку мира и обрести мир".

"Спасибо за то, что выбрали мир и приостановили аннексию палестинских территорий", - заявил глава МИД ОАЭ, обращаясь к израильскому премьеру.

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни в свою очередь подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Во вторник в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна.

Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".

По данным издания The Guardian, Трамп в ходе встречи с главой МИД ОАЭ перед церемонией, отвечая на вопрос о том, какое послание направляет палестинцам сегодняшнее событие, сказал: "Я думаю, однажды, мы увидим палестинцев. У вас будет мир без крови на песке".

Ранее палестинцы раскритиковали решение ОАЭ нормализовать отношения с Израилем и назвали такой поступок "предательством". Они также приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.

В движении ХАМАС, комментируя заключение соглашений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, заявили, что они "стоят меньше, чем бумага, на которых они написаны".

Как писала "Страна", весной Нетаньяху заявил, что пришло время Израилю установить свой суверенитет на землях Западного берега реки Иордан.

Мы также сообщали, что летом в Израиле решили ускорить аннексию палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.