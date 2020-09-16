В Португалии возобновили режим чрезвычайной ситуации на фоне роста заболеваемости коронавирусом и вернули жесткий карантин на территории всей страны.

Об этом сообщает местный телеканал RTP Internacional.

Так, на всей территории страны с 15 сентября вернули режим чрезвычайной ситуации, который подразумевает запрет на собрания более 10 человек, за исключением членов семьи, прием более четырех человек за одним столиком в заведениях общественного питания, работа объектов торговли с 10:00 до 20:00 с правом продления рабочего дня до 23:00.

Также в Лиссабоне и Порту, которые и ранее находились в особенном карантинном режиме, работников вновь переводят на дистанционку, смещают рабочие смены для минимизации контактов между сотрудниками и выполняют прочие меры предосторожности, которым подверглось большинство стран Европы при первойц волне коронавируса этой весной.

Стоит отметить, что по состоянию на 15 сентября в Португалии зафиксирован 65 021 случай заражения коронавирусом, за последние сутки в список прибавилось еще 425 пациентов.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило список "красных" стран, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Португалии ученые из лиссабонского института молекулярной медицины изобрели маску, которая может полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19.