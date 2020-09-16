Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского эсминца "Рузвельт", котоырй вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, передает РИА Новости.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".

Напомним, ранее 15 сентября стало известно, что американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря "для проведения регулярных морских операций".

Также мы информировали, что Черноморский флот России следил и за американским эсминцем Porter, которые летом входил в акваторию Черного моря.