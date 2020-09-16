Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин прокомментировал просьбу Израиля пропустить в Умань паломников-хасидов, застрявших на белорусско-украинской границе.

По словам дипломата, странам необходимо продолжать коммуникацию по этому вопросу на уровне правительств.

Об этом Енин написал в своем Фейсбук.

"Мы с пониманием относимся к усилиям Израиля способствовать пропуску указанных людей в Украину, в том числе к полученному сегодня по дипломатическим каналам обращению министра внутренних дел Израиля в адрес президента Украины. В то же время призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят прежде всего в компетенцию Кабинета министров Украины", - высказался представитель МИД.

Затем он обратил внимание иностранцев на необходимость неукоснительно соблюдать законодательство Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории. И напомнил, что согласно постановлению Кабмина от 22 июля, на время действия карантина до 28 сентября запрещается въезд в Украину иностранцам.

Также он добавил, что много времени уделил тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Беларусью, провел встречу с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом. Совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также еврейских общин Украины МИД удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему хасиды застряли на границе.

Мы также писали, что о выделении зеленого коридора для паломников Украину попросил Александр Лукашенко.