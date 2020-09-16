Бориспольские патрульные нашли и вернули на место происшествия водителя внедорожника, который совершил наезд на собаку и уехал с места происшествия.

Об этом сообщается на сайте патрульной полиции.

Происшествие случилось сегодня вечером на улице Калмыкова, что в Борисполе.

Во время оформления правонарушения инспекторы стали свидетелями того, как водитель Land Rover Range совершил наезд на собаку и поехал дальше.

Патрульные полицейские догнали виновника дорожного-транспортной происшествия и вернули на место происшествия.

Прибыв на место, на обочине стражи порядка обнаружили собаку. Животное находилось в беспомощном состоянии и не могло самостоятельно передвигаться.

Не теряя времени патрульные доставили животное в ветеринарную клинику.

А на водителя внедорожника инспекторы составили административный материал по ст. 124 (Совершение ДТП) КоАП.

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