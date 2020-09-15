В работе приложения для переписок Telegram произошел масштабный сбой. Мессенджер начал выдавать ошибку по всему миру, однако в Украине, Беларуси и России проблема наиболее распространена.

Об этом сообщает сервис downdetector.

Также на работу приложения поступают жалобы из Индии, Бразилии и Малайзии. Сервис отмечает, что в 97% случаев проблемы связаны с подключением Telegram к сети интернет, а в 2% - не отправляются сообщения.

Напомним, в Telegram обнаружили бот с персональными данными семи тысяч украинских военнослужащих. Он распространял их по сети.

Как сообщала "Страна", в Telegram появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пишут пользователям с фейкового адресата под названием Saved messages ("Избранное") сообщение и сразу же удаляют его, чтобы контакт закрепился вверху списка Telegram-каналов.