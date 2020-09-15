В США построили и приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения. Самолет разработан в рамках целого семейства военной техники, включающего космические и беспилотные летательные аппараты и компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе.

Об этом сообщает еженедельник Defense News со ссылкой на информацию помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.

По словам Ропера, полномасштабная демонстрационная модель успешно поднялась в воздух, при этом побив рекорды. Но какие - не уточнил.

Вообще почти все детали, касающиеся нового самолета, будут оставаться засекреченными, поскольку речь идет об аппарате "следующего поколения, которого никогда прежде не было". Ропер отказался сказать, сколько прототипов нового самолета уже поднималось в воздух, когда именно и где, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются производством этой техники. Кроме того, он не стал пояснять, пилотируемой или беспилотной является новая система, для решения каких основных задач она создается, каковы ее основные летно-технические характеристики.

По утверждению Ропера, ВВС США фактически доказали, что в состоянии всего примерно через год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и начать его испытания.

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