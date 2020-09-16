В Министерстве здравоохранения рассказали, что, по сравнению со статистикой за июль, в августе заболеваемость туберкулезом в Украине упала.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, если в прошлом месяце больных зарегистрировали более полутора тысяч человек, из которых большая часть обратилась впервые, то в августе сообщается уже о 1 194 пациентах, из которых 960 человек столкнулись с проблемой впервые.

Также врачи сообщили о 234 случаях рецидива, 27 людях, которые возобновили лечение после перерыва и 64, которые начали новое лечение после неудачной попытки. Еще 35 неопределенных случаев и 1 заражение с неизвестной историей лечения.

Всего по состоянию на август этого года в Украине насчитывается 14 183 человека, которые проходят специализированное лечение по диагнозу туберкулез.

Напомним, за июль этого года в Украине зарегистрировали 1 530 новых случаев развития туберкулеза. Учитывая социальный фактор, реальные цифры могут отличаться от официальных показателей.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, что, вопреки распространенному мифу, туберкулезом в Украине болеют зачастую простые люди и лишь десятая часть больных - бездомные, наркоманы или алкоголики. Из полутора тысяч новых пациентов с туберкулезом, за июль 1 256 обратились к врачам с заболеванием впервые.