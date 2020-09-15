Кабинет Министров утвердил изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины в части обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Соответствующий законопроект разработан с целью увеличения поступлений в Государственный бюджет в 2021 году. Об этом сообщает сайт Кабмина.

Так, предложенные Министерством финансов изменения в НКУ содержат ресурсные нормы, нормы относительно улучшения условий ведения бизнеса и повышения уровня администрирования.

В частности, в части улучшения условий ведения бизнеса предусматривается:

для с/х производителей не будут начисляться обязательства по НДС в случаях форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья);

исключение из состава доходов плательщиков единого налога средств государственной поддержки от Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций;

исключение из состава доходов физических лиц - предпринимателей и граждан сумм средств, полученных от Фонда развития инноваций;

исправление несогласованностей законодательства относительно маркировки жидкостей для электронных сигарет;

устранение несогласованности законодательства о лицензировании обращения горючего с законодательством о труде;

пролонгация срока списания задолженности по ЕСВ так называемым "спящим" ФОПам на 2 месяца.

Для повышения уровня администрирования изменениями в Кодекс предусмотрено отменить мораторий на проведение документальных и фактических проверок, списать суммы финансовых санкций (штрафов и пени), при условии полного погашения сумм налогового долга в течение 6 месяцев, на который начислены такие финансовые санкции.

Очередные нововведения в этой сфере предлагают установить разрешение взыскивать налоговый долг, который возник в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных самостоятельно налогоплательщиком в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличных и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет привязать акциз на алкоголь и экологический налог к прогнозу инфляции в Украине.

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