Названы сроки, когда покажут iPhone 12, которого не было на презентации Apple. Видео
Стало известно, когда широкая общественность сможет увидеть новый iPhone 12, который компания Apple не показала на состоявшейся сегодня презентации.
Об этом сообщает ТАСС.
Первым о минимальных шансах появления iPhone 12 на презентации новинок компании 15 сентября Bloomberg рассказал IT-журналист и инсайдер Марк Гурман. Его мнение подтвердил и другой инсайдер, Джон Проссер.
Они считают, что новый смартфон общество увидит только в октябре. Причина этому - проблемы с поставками на фоне пандемии коронавируса. Накануне ожидалось, что Apple покажет новые модели Apple Watch, обновленный iPad Air, уменьшенную колонку HomePod и накладные наушники.
I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020
Напомним, новый iPhone12 должен получить экран повышенной четкости, а также камеру с лидаром.
Как сообщала "Страна", 15 сентября, компания Apple презентовала новые модели гаджетов - Apple Watch Series 6 и iPad Air 4.
Также "Страна" писала, что 15 сентября компания Apple презентовала новые модели гаджетов, среди них Apple Watch Series 6.