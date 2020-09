Стало известно, когда широкая общественность сможет увидеть новый iPhone 12, который компания Apple не показала на состоявшейся сегодня презентации.

Об этом сообщает ТАСС.

Первым о минимальных шансах появления iPhone 12 на презентации новинок компании 15 сентября Bloomberg рассказал IT-журналист и инсайдер Марк Гурман. Его мнение подтвердил и другой инсайдер, Джон Проссер.

Они считают, что новый смартфон общество увидит только в октябре. Причина этому - проблемы с поставками на фоне пандемии коронавируса. Накануне ожидалось, что Apple покажет новые модели Apple Watch, обновленный iPad Air, уменьшенную колонку HomePod и накладные наушники.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL