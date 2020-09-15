Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с властями Украины о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые застряли на границе между двумя странами. Они хотят попасть в Умань, однако из-за ужесточения карантина украинские пограничники их не пускают.

Как сообщает белорусский телеканал ОНТ, о поручении Лукашенко сказала журналистам пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения – украинским святыням – и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя. При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло", - сказала Эйсмонт.

Как писала "Страна", ранее днем Лукашенко поручал оказать паломникам всю необходимую помощь.

Мы также сообщали, что из-за ситуации с хасидами на границе Киев попросил Беларусь не оформлять иностранцев на выезд в Украину.