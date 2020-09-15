Арендатор обратился с иском к ОСМД о понуждении к заключению договора на возмещение жилищно-коммунальных услуг.

Так, в соответствии с договором аренды, на арендатора возложена обязанность: осуществлять расходы, связанные с содержанием объекта аренды; в течение пяти дней с даты заключения этого договора заключить с балансодержателем договор на возмещение жилищно-коммунальных услуг, информирует Юрлига.

Истец направил ОСМД предложение о заключении договора на возмещение жилищно-коммунальных услуг, в котором предложил оплачивать расходы на содержание объекта аренды в размере 5 грн за 1 кв. м площади. В ответ на это ОСМД направило истцу претензию, в которой ответчик возразил против заключения договора в предложенной истцом редакции (с уплатой взноса 5 грн за 1 кв. м), поскольку решением общего собрания ОСМД установлен размер взноса (тарифа) на содержание домов ОСМД: для квартир - 5 грн за 1 кв. м, для нежилых помещений - 8 грн за 1 кв. м.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска.

Однако коллегия судей Хозяйственного суда ВС удовлетворила кассационную жалобу, указав, что положения устава и решения общего собрания ОСМД не являются обязательными для арендаторов помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 12 Закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", принятые в соответствии с уставом решения общего собрания объединения по управлению многоквартирным домом являются обязательными для всех собственников квартир (нежилых помещений) в многоквартирном доме, которые одновременно являются совладельцами общего имущества такого дома и обязаны его содержать.

В связи с чем решения общего собрания ОСМД, в том числе об определении перечня и размера расходов на управление многоквартирным домом, являются обязательными для городского совета, как владельца соответствующих нежилых помещений, который в силу прямой нормы закона несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан выполнять принятые в соответствии с уставом решения ОСМД. При этом в случае отказа совладельца платить установленные взносы и платежи объединение вправе обратиться в суд.

Верховный Суд указал, что определяя обязательства арендаторов по осуществлению расходов на управление многоквартирным домом, действующее законодательство не предусматривает механизма реализации такого обязательства, в том числе механизма защиты прав объединения совладельцев, в частности не устанавливает для ОСМД права принудительного взыскания соответствующих средств из арендаторов в судебном порядке, предвидя такое право только относительно совладельцев имущества.

Ранее Верховный суд разъяснил, когда договор аренды земли признается недействительным.

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