Врач объяснил, почему Михаил Боярский потерял сознание перед прививкой
Российский артист Михаил Боярский, который сегодня потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, просто переволновался.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Городской поликлиники №39 Санкт-Петербурга Ольгу Иванову.
"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история. Сейчас он чувствует себя замечательно, я разговаривала с женой. Все нормально, все хорошо у него", – рассказала она.
Отмечается, что состояние актера стабилизировалось, его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники, куда он пришел, чтобы привиться от гриппа. Через некоторое время 70-летний артист пришел в себя.
Как сообщала "Страна", Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которую первой на себе испытала дочь президента России Владимира Путина. Украина предпочтет производителей из Евросоюза и США.