Российский артист Михаил Боярский, который сегодня потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, просто переволновался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Городской поликлиники №39 Санкт-Петербурга Ольгу Иванову.

"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история. Сейчас он чувствует себя замечательно, я разговаривала с женой. Все нормально, все хорошо у него", – рассказала она.

Отмечается, что состояние актера стабилизировалось, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники, куда он пришел, чтобы привиться от гриппа. Через некоторое время 70-летний артист пришел в себя.

Как сообщала "Страна", Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которую первой на себе испытала дочь президента России Владимира Путина. Украина предпочтет производителей из Евросоюза и США.