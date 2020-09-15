Американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщили на сайте Шестого флота США.

Эсминец направляется в Черное мире "для проведения регулярных морских операций".

При этом подчеркивалось, что "6-й флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".

"Roosevelt с нетерпением ждал возможности отправиться в плавание по Черному морю вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказал командующий флотом США Райан Кендалл.

В настоящее время в Балтийском море также находится американский ракетный эсминец ВМС США USS Ross (DDG-71). После краткосрочного захода на базу ВМС Германии в Киле он вновь вышел в море. И сейчас находится в юго-западной Балтике к югу от датских берегов.

Эсминец сосредоточится на укреплении региональной морской стабильности, общей готовности и военно-морского потенциала.

USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Ранее "Страна" информировала, что летом США уже направляли в Черное море свой ракетный эсминец USS Porter.

Еще мы публиковали фото, как две группы кораблей НАТО вошли в Черное море второй раз за год.