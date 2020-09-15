В связи со вспышкой коронавируса на Ровенской атомной электростанции "Страна" выяснила, как на этом важном стратегическом объекте обстоят дела с соблюдением карантина.

По информации источников нашего издания на АЭС, работники станции соблюдают все правила карантина, так как за их нарушение могут снять премию.

"Все работники АЭС постоянно в маске. На входе меряют температуру абсолютно всем. Был случай, что работник АЭС проехал без маски в станционном автобусе, который забирает сотрудников на работу, кто-то это сфотографировал - и сняли 20% премии. А потом предупредили, что если кто-то будет снимать маску, то снимут 20% премии с человека, и 50% с его начальника. Все строго. Но дело в том, что в городе многие ходят без маски, уже меньше боятся", - рассказал источник.

Напомним, к 15 сентября у шестерых сотрудников РАЭС была подтверждена коронавирусная инфекция.

Это уже не первая вспышка заболевания на станции. Ранее "Страна" писала о заражении персонала станции в начале лета.