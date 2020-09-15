В Европейском суде по правам человека вынесли первое решение против Украины относительно дела о домашнем насилии.

Об этом сообщает издание "50vidsotkiv".

Как отмечается, заявительницей является женщина с инвалидностью, которая живет на пенсию по инвалидности и алиментные платежи на содержание детей, проживает с экс-супругом в социальной квартире вместе с тремя дочерями и своим старшим сыном.

Отец не исполнял свои родительские обязанности, не совершал никакого финансового участия в воспитании детей, продолжал плохое обращение с матерью своих дочерей, они часто видели его в состоянии алкогольного опьянения и боялись его непредсказуемого и агрессивного поведения.

В 2016 году заявительница подала иск в суд о выселении бывшего мужа из квартиры, утверждая, что совместное проживание в квартире несовместимо с нормальной жизнью.

Судебное производство по национальной правовой системе продолжалось более двух лет на трех уровнях юрисдикции:

городской суд удовлетворил иск заявительницы;

апелляционный суд отметил, что при данных обстоятельствах нет оснований применения такой крайней мере, как вселенная, хотя заметил необходимость предупредить обидчика о том, что ему необходимо изменить свое отношение к правилам совместного проживания с членами семьи после развода;

Верховный Суд поддержал выводы апелляционной инстанции.

После этого ЕСПЧ своим решением пришел к выводу, что Украина нарушила позитивные обязательства защиты прав человека на уважение частной жизни.

В своем решении суд отметил, что, отклоняя иск женщины о выселении бывшего мужа, национальные суды продемонстрировали неспособность провести всесторонний анализ ситуации и оценить риск будущего психологического и физического насилия в отношении заявительницы и детей. Более того — продолжительность судебного производства подвергала их риску дальнейшего насилия.

Также ЕСПЧ констатировал, что такой ответ судов на иск заявительницы о выселении ее экс-супруга не соответствует положительному обязательству государства обеспечить эффективную защиту заявителя от домашнего насилия.

Напомним, ранее в ЕСПЧ напомнили, что государство всегда ответственно за расследование преступления.

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