В Минздраве показали актуальные данные по заболеваемости ВИЧ в Украине за август - большинство случаев передачи инфекции были осуществлены половым путем в гетеросексуальной паре.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В августе 2020 года в Украине официально зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, а 191 человек умер от СПИДа. Напомним, в Украине более 2 500 человек воспользовались PrEP для профилактики ВИЧ. Среди них 1 991 мужчина и 552 женщины", - указано в сообщении.

Основные пути инфицирования ВИЧ-инфекцией в Украине в августе 2020:

гетеросексуальный - 740;

парентеральный (инъекционный) - 550;

вертикальный (от матери к ребенку) - 160;

гомосексуальный - 25;

неизвестный - 10.

Напомним, в Минздраве рассказали о результатах опроса мужчин гомосексуальной ориентации на тему самостоятельного тестирования ВИЧ. Украинцы рассказали, какие факторы сдерживают их от тестирования и последующего лечения, а какие помогли бы популяризировать процедуру.

Как сообщала "Страна", в Украине выросла востребованность препаратов, которые служат профилактикой от ВИЧ среди тех категорий населения, которые входят в зону риска.