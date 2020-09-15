Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал оговорку верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте. Последний с трибуны органа назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".

Слова главы МИД приводит РИА Новости.

Дипломат расценил оговорку как свидетельство низкого уровня компетентности Борреля.



"Сразу попрошу: не истолковывайте мой ответ, как вмешательство во внутренние дела Украины… Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться. Но в этом случае тотально огорчает другое – полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах", – сказал Макей.



Он назвал оценки Борреля "категоричными и тенденциозными". И добавил: в республике были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях, однако заявления Борреля говорят об обратном.

Макей также отреагировал на требования ЕС начать в Беларуси инклюзивный национальный диалог с привлечением общественности.



"Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано – свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?" – спросил министр.

Еще он раскритиковал позицию Еврофосюза о необходимости проведения повторных выборов в республике. По словам Борреля, это будет "наилучшим решением".

"Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Борреля все-таки была смысловая?" – сказал он.

Как сообщала "Страна", в середине августа Евросоюз объявил выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признал победу Лукашенко.

В ЕС собирались ввести санкции против властей Беларуси, но Кипр их заблокировал.