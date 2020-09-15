По состоянию на 15 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, несмотря на "красную" зону карантина, в городском совете Ивано-Франковска решили обеспечить работу начальных школ с 21 сентября, а с 28 сентября - учреждений общего среднего образования.

Как сообщала "Страна", правительство Румынии продлило на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Таким образом запрет на въезд в страну для иностранцев продлевается еще на месяц. Об этом сообщается на странице посольства Румынии в Украине в соцсети.