Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который должен был встретиться с германским коллегой Хайко Маасом, но отменил визит в Берлин, провел с немецким дипломатом телефонный разговор.

В беседе Лавров призвал ФРГ отказаться от дальнейшей политизации ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

"Лавров призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Навальным. При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречии с... Конвенцией (Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам - Ред.) используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению", – говорится на странице ведомства.

Также российская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству по поводу Навального. Вновь было указано, что в Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на запросы Генпрокуратуры России от 27 августа и 14 сентября об оказании правовой помощи, прежде всего касательно передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения расследования причин заболевания и госпитализации Навального.

Кроме того, Лавров прокомментировал предложение ФРГ обратиться за разъяснениями по Навальному в ОЗХО.



"Что касается Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда ФРГ отсылает Россию по этому делу, то задействование ее площадки германской стороной для его прояснения не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества как в ее рамках, так и по зарекомендовавшим себя общепринятым каналам правовой помощи, как того требуют обязательства сторон по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и протоколам к ней", – отметили в российском МИД.

Ранее "Страна" писала, что пришедший в себя оппозиционер не планирует просить политического убежища в Германии.

Мы также приводили мнение президента Австрии, считающего, что отравление Навального не повлияет на постройку "Северного потока 2".