Ученые не раз находили представителей древней жизни, зародившейся вскоре после появления Земли. Российские же исследователи внутри метеорита Оргей сфотографировали окаменелые микроорганизмы, которые могли существовать в период зарождения Солнечной системы, то есть до формирования нашей планеты.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на академика РАН, научного руководителя сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексея Розанова.

По словам ученого, альбом со снимками окаменелостей, обнаруженных внутри метеорита Оргей, который упал во Франции в 1864 году, выйдет в ноябре. Следы органики в этом небесном теле стали находить практически сразу после его падения, но многие сведения о находках были неправильно интерпретированы.

Современная наука считает, что установление твердой фактуры из метеорита доказывает, что панспермия (занесение жизни на Землю гостями из космоса) - это реальное явление.





Снимки "микропришельцев" исследователи из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали электронным микроскопом. Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер.



Розанов рассказал, что следы органики встречаются во всех углистых хондритах - метеоритах, сформировавшихся из первичного вещества Солнечной системы, а возможно, существовавших до ее образования. Точный возраст Оргея неизвестен. Ученые не исключают, что он может быть очень древним.

Также неясно, где и как зародилась жизнь, если она существовала до возникновения Земли.

Слова Розанова дополнил младший научный сотрудник лаборатории радиационной биологии секции астробиологии Объединенного института ядерных исследований Михаил Капралов. Как он отметил, среди следов микроорганизмов обнаружены окаменелые магнитотактики - микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой, то есть на планете, а не на комете или внутри нее.



Помимо них, были обнаружены окаменелости, похожие на кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы. Среди открытий последнего времени - обнаружение в метеорите следов одноклеточных водорослей.

Следы жизни ученые ищут не на поверхности метеоритов, куда она могла быть занесена после падения на Землю, а на внутренних сколах этих тел.

"Как минимум мы показываем, и это известно более 20 лет, что в космосе есть жизнь, по крайней мере, была", - резюмировал российский исследователь.

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