На презентации Apple показали первые фото новых часов Apple Watch шестой серии
Во вторник, 15 сентября, компания Apple презентует новые модели гаджетов, среди них Apple Watch Series 6.
Новый Apple Watch Series 6 оснащен пульсоксиметром, который измеряет пульс и насыщенность крови кислородом за 15 секунд, а также альтиметром (измеряет высоту и может быть полезен поскольку посылает сигнал службам спасения в США при падении человека). У часов экран Always On Display. Часы поддерживают быструю зарядку.
Во время презентации анонсировали семейные настройки Apple Watch (Family Set), когда несколько часов для разных членов семьи можно настроить даже, если у них нет айфона, со своего. У Apple Watch Series 6 более интересный дизайн, чем предыдущая серия, новые цвета и новые материалы ремешков.
Цена Apple iWatch 6 такая же, как и за Series 5 - от $399 до $1350 за самую дорогую модель.
Напомним, во вторник, 15 сентября, компания Apple проводит ежегодную презентацию новых продуктов. Поклонники "яблочной продукции" ожидают, что им покажут четыре новых модели iPhone: компактной 5,4-дюймовой модели, стандартной 6,1-дюймовой, а также Pro-версию и 6,7-дюймовую Pro Max.
Как сообщалось, капитализация компании Apple впервые превысила $2 триллиона.