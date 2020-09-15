Во вторник, 15 сентября, компания Apple презентует новые модели гаджетов, среди них Apple Watch Series 6.

Новый Apple Watch Series 6 оснащен пульсоксиметром, который измеряет пульс и насыщенность крови кислородом за 15 секунд, а также альтиметром (измеряет высоту и может быть полезен поскольку посылает сигнал службам спасения в США при падении человека). У часов экран Always On Display. Часы поддерживают быструю зарядку.

Во время презентации анонсировали семейные настройки Apple Watch (Family Set), когда несколько часов для разных членов семьи можно настроить даже, если у них нет айфона, со своего. У Apple Watch Series 6 более интересный дизайн, чем предыдущая серия, новые цвета и новые материалы ремешков.

Цена Apple iWatch 6 такая же, как и за Series 5 - от $399 до $1350 за самую дорогую модель.

Напомним, во вторник, 15 сентября, компания Apple проводит ежегодную презентацию новых продуктов. Поклонники "яблочной продукции" ожидают, что им покажут четыре новых модели iPhone: компактной 5,4-дюймовой модели, стандартной 6,1-дюймовой, а также Pro-версию и 6,7-дюймовую Pro Max.

Как сообщалось, капитализация компании Apple впервые превысила $2 триллиона.