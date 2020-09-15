Глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 15 сентября, провел селекторное совещание с мэрами городов Украины, во время которого были достигнуты договоренности между Минздравом и местными властями относительно противоэпидемических мер, которые нужно принять во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Мы нашли общее видение и общую философию относительно того, как нам обеспечить выполнение всех норм и сделать их максимально приемлемыми для жителей городов. Обсудили много проблемных моментов: массовые мероприятия, работу транспорта и рынков, другие ограничения, которых надо придерживаться, чтобы противостоять распространению эпидемии. И прислушались друг к другу", - отметил министр во время совещания.

Как отмечается, по результатам встречи ведомство инициирует соответствующие изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, которые будут касаться работы образовательных учреждений, детских садов и транспорта.

Мэры городов, в свою очередь, взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований и правил адаптивного карантина.

Отметим, что о каких именно изменениях идет речь в Минздраве не уточнили.

Напомним, ранее уже четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина. Позже к ним присоединились и Черновцы.

Как сообщалось, по мнению президента Владимира Зеленского, таким образом мэры этих городов хотят понравится избирателям перед выборами.