В понедельник, 14 сентября, патрульные Ивано-Франковска обнаружили на одной из улиц города гранатомет. Он лежал просто на лавочке.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранителям поступил информация от очевидца о подозрительном предмете, похожем на РПГ-22, на улице Миколайчука. Инспекторы немедленно прибыли на вызов, оцепили территорию и охраняли лавочку до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников.

Оружие было отправлено на экспертное исследование.

Патрульная полиция рассказала, как следует вести себя при обнаружении боеприпасов или предметов, внешне похожих на них:

сохранять спокойствие;

предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;

обозначить место нахождения предмета, а по возможности, оградить его, используя подручные материалы (доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т.д.);

как можно скорее сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102;

ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство или предмет;

ожидать приезда правоохранителей на безопасном расстоянии от предмета, не допуская к опасной зоне посторонних людей.

Категорически запрещено возле подозрительных предметов курить и использовать открытый огонь, поднимать его, бросать, ударять и разбирать.

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