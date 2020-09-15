На лавочке в Ивано-Франковске кто-то забыл гранатомет. Фото
В понедельник, 14 сентября, патрульные Ивано-Франковска обнаружили на одной из улиц города гранатомет. Он лежал просто на лавочке.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области.
Правоохранителям поступил информация от очевидца о подозрительном предмете, похожем на РПГ-22, на улице Миколайчука. Инспекторы немедленно прибыли на вызов, оцепили территорию и охраняли лавочку до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников.
Оружие было отправлено на экспертное исследование.
Патрульная полиция рассказала, как следует вести себя при обнаружении боеприпасов или предметов, внешне похожих на них:
- сохранять спокойствие;
- предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;
- обозначить место нахождения предмета, а по возможности, оградить его, используя подручные материалы (доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т.д.);
- как можно скорее сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102;
- ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство или предмет;
- ожидать приезда правоохранителей на безопасном расстоянии от предмета, не допуская к опасной зоне посторонних людей.
Категорически запрещено возле подозрительных предметов курить и использовать открытый огонь, поднимать его, бросать, ударять и разбирать.
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