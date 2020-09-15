На Ровенской АЭС зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Ровенской АЭС.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 вторник, у сотрудников РАЭС было подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За минувшие сутки к медикам с симптомами острой респираторной-вирусной инфекции (ОРВИ) обратились 34 работника станции. Еще 26 атомщиков находятся под динамическим наблюдением врачей.

С момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 побороть заболевание смогли 102 работника РАЭС. К сожалению, от осложнений, вызванных инфекцией, один работник умер в мае 2020 года.

Кроме того, в РАЭС опубликовали график обращений работников станции с симптомами ГРВИ от начала сентября. Отмечается, что в целом количество обращений находится на низком уровне.

В пресс-службе рассказали, что из-за ситуации с пандемией коронавируса 150 работников станции переведены на формат дистанционной работы, еще 1 272 человека — отправлены в отпуск.

Согласно данным Минздрава, от начала пандемии в Ровенской области было подтверждено 10 635 случаев заражения коронавирусом. Побороли заболевание 7 838 человек, еще 144 — погибли.

Напомним, ранее в Хмельницкой области из-за вспышки коронавируса на карантин закрылся завод "Мотор Сич".

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