Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что против остановки проекта "Северный поток-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, передает "РИА Новости".

По его словам, он полностью согласен с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, который указывал на отсутствие связи между коммерческим проектом и ситуацией вокруг российского оппозиционера.

"Северный поток - 2" для нас в Австрии - это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу".

В то же время он заявил, что осуждает произошедшее с Навальным, заявив о необходимости расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее президент Австрии на встрече с Зеленским сообщил, что отравление Навального не повлияет на постройку Северного потока.

В свою очередь глава Украины заявил, что наша страна осуждает отравление Навального.