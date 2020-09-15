Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, экологический налог (кроме ставок экологического налога за сброс загрязняющих веществ в сточные воды и за выбросы углекислого газа) и на ренту за пользование радиочастотным ресурсом на 11,6% в соответствии с прогнозируемым ростом инфляции в этом году. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект с поправками в Налоговый кодекс правительство внесло в Раду в пакете с проектом государственного бюджета на 2021 год, однако его текст пока отсутствует на парламентском сайте.

Законопроект предлагает проиндексировать на 12% ставку ренты за пользование недрами в соответствии с ожидаемым ростом цен на промышленную продукцию.

Минфин ожидает, что законопроет позволит увеличить на 2,7 млрд гривен налоговые поступления в госбюджет и на 0,5 млрд гривен - в местные бюджеты.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине допустили появление в Украине новой системы районов через год после выборов.

Также мы сообщали, что Кабмин под местные выборы разрешил въезд в Украину одной категории иностранцев.