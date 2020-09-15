Сотни израильских хасидов безуспешно пытаются попасть в Украину через пункт пропуска в Черниговской области. Однако сотрудники Государственной пограничной службы наблюдают попытки иностранцев войти на территорию нашей страны и у пункта пропуска "Дольск", что в Волынской области.

Об этом сообщается в Фейсбук Госпогранслужбы.

Отдельные группы паломников, прибывших на празднование иудейского нового года, начали прибывать к линии государственной границы в Волынской области. Пограничники проводят с ними разъяснительную работу, рассказывая, что законодательство Украины пока запрещает въезд из-за угрозы широкого распространения коронавирусной инфекции.

Госпогранслужба задействовала резерв для обеспечения соблюдения порядка на границе и недопущения ее нарушений. Также налажено взаимодействие с подразделениями Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые помогают пограничникам в случае возникновения нестандартных ситуаций.

Ранее "Страна" рассказывала, что один застрявший под Черниговской областью хасид пытался пробраться в Украину болотами.

Мы также писали, что глава МВД Израиля попросил Владимира Зеленского пропустить паломников, несмотря на эпидемию коронавируса и карантин.