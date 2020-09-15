В понедельник, 14 сентября, прошла встреча главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко с послами стран "Большой семерки" в Украине. На ней он отчитался о ходе подготовки и проведения местных выборов 25 октября, а также рассказал о трудностях, с которыми сталкивается ЦИК.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"Это самые сложные выборы в истории Украины. На избирательный процесс влияют сразу несколько важных факторов: новые избирательные системы, несовершенное законодательство, невозможность проведения выборов на отдельных территориях в связи с военной агрессией, новое административно-территориальное устройство и COVID-19", - сказал Диденко.

Он рассказал, что сложное законодательство требует разъяснения проблемных моментов. Чтобы обеспечить соблюдение требований избирательного законодательства, ЦИК пытается давать разъяснения.

"Важное внимание уделяем обучению членов избирательных комиссий. Также активно занимаемся просвещением избирателей. Это очень важное направление в нашей работе. Ведь, считаем, что честные выборы возможны при высокой сознательности граждан. Когда люди соблюдают закон не потому, что предусмотрены санкции за нарушения, а из-за внутренних убеждений, что так правильно и так должно быть", - сказал Диденко.

Кроме того, глава ЦИК скептически оценил вероятность отмены выборов в судебном порядке.

"Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - сказал Диденко.

Кроме того, он отметил, что пандемия коронавируса существенно осложнила подготовку к местным выборам.

"Начиная с невозможности проведения оффлайн мероприятий и заканчивая проблемами с финансированием, вследствие чего не удалось создать региональные и территориальные представительства, модернизировать ИАС "Выборы", развернуть до уровня ТИК. Это дало бы возможность членам избирательных комиссий использовать программные средства для установления итогов и результатов голосования, что значительно бы облегчило работу. Но даже в таких условиях идет активная подготовка к местным выборам. При ЦИК создана рабочая группа, наработки которой по предотвращению распространения болезни в первую очередь во время голосования на избирательных участках вошли в соответствующее постановление Кабинета министров Украины, которое будет регулировать организацию местных выборов в условиях пандемии COVID-19. К тому же сегодня (14 сентября) Комиссия одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина", - сказал Диденко.

Он добавил, что с этим законопроектом ЦИК обратилась к президенту Украины и Верховной Раде с просьбой обеспечения безотлагательного рассмотрения и принятия.

"Конечно, каждый случай заболевания COVID-19, в том числе членов избирательных комиссий всех уровней, - скорее всего будет индивидуальным. Уверяю, что мы будем искать максимальное количество возможностей, чтобы обеспечить работу указанных комиссий, если такое случится", - заверил глава ЦИК.

Говоря о назначении выборов в громадах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал: "Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены".

Напомним, ранее в ЦИК Украины сообщили, будут ли отменены выборы в "красных зонах" карантина.

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