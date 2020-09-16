Во вторник, 15 сентября, на участках ответственности бригад ВСУ зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в силу 27 июля.

Об этом сообщает в Фейсбук штаб Операции объединенных сил.

Под нарушением имеется в виду полет беспилотника противника типа "Мевик" в районе населенного пункта Водяное. Аппарат пересек линию разграничения. Однако средства радиоэлектронной борьбы ВСУ подавили беспилотник и вывели его из строя.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь, он доставлен в больницу.

Также в штабе рассказали, что в районе проведения операции для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 8 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 46 найденных взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, заверили в штабе.

Сегодня в первой половине дня в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты, установленной в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Около 11.40 в районе н.п. Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

"Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - информировали в пресс-центре ООС.

Мы также сообщали, что после срыва совместной инспекции были обстреляны позиции украинской армии в Шумах.