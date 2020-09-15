Украинские пограничники задержали гражданина Израиля, который попытался незаконно перейти границу с Беларусью в обход пункта пропуска "Новые Яриловичи", что в Черниговской области. Его вернули на смежную сторону и запретили въезд в Украину на пять лет.

Об этом сообщает в Фейсбук Государственная пограничная служба Украины.

Иностранец, которого, как и сотни других паломников, не пустили в Украину из-за карантинных ограничений, решил их обойти. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска по болотистой местности, вероятно, надеясь, что там его не найдут.

Однако его сразу задержал пограничный наряд. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

На иностранца составили админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также запретили в ближайшие пять лет въезжать в Украину.

Как сообщала "Страна", на границе с Беларусью застряли без пищи и воды более полутора тысяч хасидов. Они прибыли на празднование иудейского нового года и хотят прорваться в Умань.

В Госпогранслужбе ожидают прибытия новых групп людей.

Глава МВД Израиля попросил Владимира Зеленского пропустить в Умань паломников, несмотря на эпидемию коронавируса и карантин.