Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора частично и назначил помощнику депутата Александра Юрченко Ивану Фищенко, который подозревается в пособничестве в получении неправомерной выгоды, содержание под стражей до 9 ноября с возможностью внести залог в 1 млн 552 гривны

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Отметим, что обвинение требовало залог в 5 миллионов гривен.

Ранее в комментарии "Стране" помощник парламентария заявил, что не признает себя виновным и связывает дело о взятке депутату с увольнением, которое грозит руководителю НАБУ Артему Сытнику

Напомним, ранее в НАБУ опубликовали материалы, в том числе и видео, по делу о получении взятки народным депутатом Александром Юрченко. По данным следствия, в середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть денег посреднику нардепа. Позднее планировалось осуществить следующий этап спецоперации, но она была прекращена по неизвестным причинам.

Перед этим Юрченко покинул фракцию "Слуги народа", что одобрили в Офисе президента.