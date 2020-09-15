В среду, 16 сентября в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночные часы опустится до +10-15 градусов, на побережье морей - до 18. Днем воздух прогреется до +25-30 градусов. Немного прохладнее будет в северо-восточной части страны и в Карпатах - до +21-26.

Также синоптики предупреждают, что 16 сентября в южных, восточных, северных, центральных регионах, а также в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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