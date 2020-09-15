В среду, 16 сентября в Украине задержится солнечная и сухая погода, на северо-восток придет прохлада. Уже в четверг на западе, севере и в центре вероятны дожди, существенное похолодание ожидается к концу рабочей недели.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Так, в среду в Украине будет сухо и преимущественно солнечно, воздух прогреется до +25...+30 градусов. Однако на северо-востоке будет свежо, в Сумской, Харьковской и Луганской областях в течение дня от +20 до +24 градусов. В Киеве будет сухо, столбики термометров покажут до +28 градусов.

Уже в четверг, 17 сентября, с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные области Украины. Осадки ожидаются также на севере и в центре. На юге и востоке будет сухо. В столице будет жарко - до +30 градусов тепла.

В большинстве регионов Украины температура воздуха снизится в пятницу-субботу 18-19 сентября. Термометр в среднем покажет +12...+17 градусов, на юге будет несколько теплее. В пятницу дождевой фронт придет в Киев, в связи с чем в столице существенно похолодает.

"Так что пока - лето, а с пятницы - осень. Но это не точно", - написала Диденко.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра на среду, 17 сентября, во всех регионах страны будет тепло, в Киеве днем от +26 до +28 градусов.

Ранее мы писали, к пятнице, 18 сентября, в Украине ожидаются первые заморозки. Температура воздуха ночью местами опустится до нуля градусов.