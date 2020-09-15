Почти две тысячи хасидов из Израиля застряли на белорусско-украинском пограничном переходе. Они стремятся в украинскую Умань, чтобы встретить иудейский новый год, однако из-за эпидемии коронавируса украинская сторона их не пускает. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом пропустить людей.

Просьба к главе государства изложена в официальном письме министра.

Послание израильтянин начал с благодарности Украине, которая в течение многих лет принимала паломников в Умани, где захоронен основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман. Затем он отметил, что понимает необходимость ограничений на въезд в Украину, введенных из-за коронавируса.

Однако, по словам Дери, на границе скопились большие группы мужчин, женщин и детей, которые оказались в "нечеловеческих условиях".

"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте... обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - сказано в письме.

Скопившиеся на границе паломники в течение последних двух недель авиарейсами из Израиля прилетали в Беларусь и прибывали к границе. За последние сутки белорусские пограничники пропустили около 700 паломников, и они провели ночь на нейтральной территории перед украинским кордоном. Украинцы отказываются их впускать.

Как писала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать помощь застрявшим хасидам.

Мы также сообщали, что о ситуации доложили Зеленскому, и Украина обеспечивает паломников кошерной пищей.