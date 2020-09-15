Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса остается тяжелым.

Он не в коме, но как говорит источник "Страны" в его ближайшем окружении, болезнь (коронавирус) протекает в очень сложной форме. В связи с этим друзья и родственники Кернеса рассматривают вариант его перевозки на лечение в одну из стран Европы.

Первоначально рассматривался вариант Вены, но теперь в приоритете Германия.

"Не исключено, что его отправят в клинику "Шарите", где сейчас лечится Навальный. Сейчас решаются как юридические и технические вопросы, связанные с транспортировкой больного, так и чисто медицинские – среди харьковских врачей нет пока единого мнения насколько перелет для Геннадия Адольфовича безопасный. Но решение, скорее всего, будет принято уже в ближайшее время", - говорит источник, близкий к мэру Харькова.

В субботу, 12 сентября, появилась информация о том, что Кернес не появлялся на публике со Дня города Харькова, 23 августа, а по городу пошли слухи о его болезни.

Уже 14 сентября городской совет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном. Однако чем болен мэр Харькова там не уточнили. В тот же день руководитель пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко заявил "Стране", что у Кернеса есть "проблемы со здоровьем", но он не находится в коме.

А сегодня в горсовете Харькова подтвердили, что у городского головы коронавирус и воспаление легких.