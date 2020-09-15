Сотрудники Криворожского железорудного комбината прибыли в Киев и объявили бессрочный протест под зданием Рады.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Как он отметил, переговоры о требованиях горняков зашли в тупик, поэтому они продолжают находиться под землей.



"Остались более 190 человек, остались наиболее сильные, не только физически, но и психологически, с сильной волей. Однако если они будут находиться под землей еще пять или более суток, это грозит потерей их здоровья", - подчеркнул Волынец.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Службы Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Позже "Страна" рассказывала, что руководство железорудного комбината в Кривом Роге отказалось выполнять требования шахтеров. В связи с этим на ситуацию призвали повлиять премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского.

Вчера "Страна" поговорила с бастующими шахтерами на родине Зеленского. Они объяснили, почему пошли на эту крайнюю меру.