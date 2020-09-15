Член президиума созданного в августе белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что в случае смены власти в республике оппозиция ожидает получить от Евросоюза материальную помощь на демократизацию. Речь идет о трех-четырех миллиардах долларов.

Как сообщает РИА Новости, об этом политик и бывший министр культуры Беларуси сказал на видеоконференции с журналистами.

Латушко намекнул, что Европа будет щедрее России, обещающей Беларуси 1,5 миллиарда.

"Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов", - сказал 47-летний деятель оппозиции.

Он уточнил, что это "оценки сравнительного характера". А чтобы видеть реальную картину, нужно получить доступ к данным Минфина и Минэкономики.

По словам политика, Беларусь также нуждается в реструктуризации долгов, поскольку обязательства серьезно давят на экономику.

"Третье - это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза",-— заключил Латушко.

Как писала "Страна", о выделении полутора миллиардов долларов Беларуси в понедельник договорились Путин и Лукашенко.

Мы также приводили заверения Координационного совета в том, что он никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России.