На фоне российского истребителя Трамп призвал американцев поддержать армию США
Вокруг президента США Дональда Трампа снова разгорается скандал. На днях сборщик средств на предвыборную кампанию действующего президента выпустил посвященную трагедии 11 сентября цифровую рекламу с призывом Трампа "поддержать наши войска". Однако казус заключается в том,что в рекламе используются стоковые фотографии истребителей российского производства и российских моделей, одетых как солдаты. Об этом пишет Рolitico.
Уточняется, что в рекламе от кампании Трампа "Вернем Америке былое величие" фигурируют силуэты трех солдат, над которыми пролетает истребитель.
"Это определенно МиГ-29. Рад видеть, что он поддерживает наших", - заявил Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США.
Эксперт отметил угол наклона хвостового оперения, специфическое расположение двигателей и тоннель между ними.
Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а также отметил, что крайний справа солдат держит автомат АК-74.
Реклама Дональда Трампа была обнародована 8 сентября и висела четыре дня.
Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пригрозил Ирану, что любая его атака на США получит ответ в 1000 раз сильнее.
Также мы сообщали, что Тwitter снова пометил как ложный пост Трампа о выборах.