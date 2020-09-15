Вокруг президента США Дональда Трампа снова разгорается скандал. На днях сборщик средств на предвыборную кампанию действующего президента выпустил посвященную трагедии 11 сентября цифровую рекламу с призывом Трампа "поддержать наши войска". Однако казус заключается в том,что в рекламе используются стоковые фотографии истребителей российского производства и российских моделей, одетых как солдаты. Об этом пишет Рolitico.

Уточняется, что в рекламе от кампании Трампа "Вернем Америке былое величие" фигурируют силуэты трех солдат, над которыми пролетает истребитель.

"Это определенно МиГ-29. Рад видеть, что он поддерживает наших", - заявил Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США.

Эксперт отметил угол наклона хвостового оперения, специфическое расположение двигателей и тоннель между ними.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а также отметил, что крайний справа солдат держит автомат АК-74.

Реклама Дональда Трампа была обнародована 8 сентября и висела четыре дня.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пригрозил Ирану, что любая его атака на США получит ответ в 1000 раз сильнее.

Также мы сообщали, что Тwitter снова пометил как ложный пост Трампа о выборах.