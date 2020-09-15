В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) считают, что в этом году провести выборы на подконтрольных территориях Донбасса, где их отменили, уже невозможно.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко.

"Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - сказал он.

По его словам, сейчас в судебном порядке остановить избирательный процесс уже невозможно. Остановка избирательного процесса возможна лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения, напомнили в ЦИК.

Напомним, в начале августа Центризбирком отменил выборы на подконтрольных территориях Донбасса. Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Данное решение обжаловали в суде. "Страна" подробно писала, как и зачем ЦИК через подлог отменила выборы на Донбассе.

Отметим, сегодня ЦИК дал старт приему документов от кандидатов на местные выборы. Прием завершится 24 сентября. Затем начнется агитационный процесс, который должен быть закончен до дня тишины 24 октября.