Президент США Дональд Трамп признался в том, что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада в 2017 году. Два года назад американский лидер такие намерения отрицал.

Об этом во вторник, 15 сентября, Трамп рассказал в программе "Fox and Friends" на телеканале Fox News, передает Washington Post.

Так, президент США заявил, что в 2017 году он хотел инициировать ликвидацию Асада и для этого были все необходимые условия.

"Я бы скорее "убрал" его. Все было готово. (Джейс) Мэттис (бывший министр обороны) не захотел этого делать. Мэттис был очень переоцененным генералом", - заявил Трамп.

В то же время американский лидер отметил, что не жалеет о решении отказаться от убийства Асада.

Стоит отметить, что еще в 2018 году в книге журналиста The Washingtom Post Боб Вудворда под названием "Страх" говорилось о планах Трампа ликвидировать Асада после химической атаки президента Сирии против граждан. Однако тогда Трамп утверждал, что убийство сирийского лидера "никогда даже не обсуждалось".

Сам Асад применение химического оружия отрицает.