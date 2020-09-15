По словам Трампа, убивать Асада не захотело министр обороны США. Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп признался в том, что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада в 2017 году. Два года назад американский лидер такие намерения отрицал.

Об этом во вторник, 15 сентября, Трамп рассказал в программе "Fox and Friends" на телеканале Fox News, передает Washington Post.

Так, президент США заявил, что в 2017 году он хотел инициировать ликвидацию Асада и для этого были все необходимые условия.

"Я бы скорее "убрал" его. Все было готово. (Джейс) Мэттис (бывший министр обороны) не захотел этого делать. Мэттис был очень переоцененным генералом", - заявил Трамп.

В то же время американский лидер отметил, что не жалеет о решении отказаться от убийства Асада.

"Все было готово". Трамп признался, что хотел "убрать" Асада после химической атаки в Сирии. Скриншот: WP

Стоит отметить, что еще в 2018 году в книге журналиста The Washingtom Post Боб Вудворда под названием "Страх" говорилось о планах Трампа ликвидировать Асада после химической атаки президента Сирии против граждан. Однако тогда Трамп утверждал, что убийство сирийского лидера "никогда даже не обсуждалось".

Сам Асад применение химического оружия отрицает.

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