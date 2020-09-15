Во вторник, 15 сентября, проходит заседание Высшего антикоррупционного суда. На нем избирается мера пресечения подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды - помощнику депутата Александра Юрченко Ивану Фищенко.

Фищенко поговорил с журналистами "Страны", пока судья ушла в совещательную комнату.

Помощник парламентария не признает себя виновным и связывает дело о взятке депутату увольнением, которое грозит руководителю НАБУ Артему Сытнику.

"Сытника сейчас могут снять, и они сейчас всячески пытаются показать, что мы что-то делаем. Они вытягивают все, что угодно, откуда угодно... В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виновным сто процентов", - заявил Фищенко.

Также он сказал, что у него нет пяти миллионов гривен, чтобы внести залог, требуемый судом.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ опубликовало материалы об истории со взяткой для Юрченко в обмен на использование им полномочий и обязанностей депутата Верховной Рады.

Мы также писали, что из-за этого скандала Юрченко покинул фракцию "Слуги народа", что одобрили в Офисе президента.