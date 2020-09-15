Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизацию еще трех портов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы отрабатываем возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизацию трех портов дополнительно", - сказал Зленский.

Президент также обратил внимание на проект продления широкой железной дороги от Ужгорода через территорию Словакии до Вены. "Этот маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из стран Азии в Австрию и страны ЕС", - добавил Зеленский.

Напомним, что в Николаеве специализированный порт "Ольвия" отдан в концессию на 35 лет компании из Катара QTerminals, которая обещает инвестировать в него 17,3 миллиардов гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России опровергли слова Зеленского о готовности лидеров Нормандской четверки провести саммит.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что между Украиной и Россией нет отношений из-за Крыма и Донбасса.