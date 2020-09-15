Во вторник, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал 12-й день подряд, достигнув 28,105 грн/$1 с 27,990 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,095-28,115 грн/$1. По словам дилеров, курс начал ослабляться со старта торгов (28,0 грн/$1) и после достижения рекордных 28,115 грн/$1 к 16:00, немного укрепился в последний час.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке во вторник упал до 28,02 грн/$1 с 27,99 грн/$1 в понедельник.

Кроме того, Нацбанк ослабил курс нацвалюты на 16 сентября – до 28,0556 грн/$1 с 28,0003 грн/$1 накануне.

Напомним, курс гривни, после укрепления в первой половине августа (к 17 августа – до 27,245 грн/$1), продемонстрировал неоднозначную тенденцию во второй.

Однако после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$1, он начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$1, к 10 сентября – 27,86 грн/$1, к 11 сентября – 27,945 грн/$1.