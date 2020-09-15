Украина, как и многие другие страны мира, выражает осуждение в связи с покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и ждет больше деталей случившегося.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцом во вторник, 15 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", - сказал он.

Напомним, ранее на встрече с Зеленским президент Австрии сообщил, что отравление Навального не повлияет на постройку Северного потока.

Как сообщалось, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Вчера стало известно, что оппозиционер был отключен от аппарата ИВЛ и уже встает с кровати. Также он заявил, что отказывается сотрудничать с Россией по делу о своем отравлении.