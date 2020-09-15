Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что все лидеры стран "Нормандской четверки" подтвердили готовность провести переговоры на высшем уровне в Берлине.

Об этом во вторник, 15 сентября, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

"Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал Руденко.

Ситуацию вокруг противоречащих друг другу заявлений украинской и российской стороны прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Сегодня утром "Страна" публиковала протокол встречи советников стран Нормандской четвёрки, из которого вытекало, что по саммиту лидеров четверки никаких решений и согласия нет. Сегодня выступая в Австрии Зеленский заявил, что саммит лидеров состоится в ближайшее время и уже якобы есть согласие всех участников на это. И вот только что МИД России опровергло заявление о согласие Москвы на встречу лидеров Нормандской четвёрки. Чего, собственно, и следовало ожидать. Зачем только сотрясать воздух пустыми обещаниями - непонятно", - говорится в посте.

Напомним, Зеленский сделал это заявление во вторник, 15 сентября, в ходе выступления на брифинге в Вене в присутствии президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, чего удалось добиться украинской стороне во время встречи советников глав стран "Нормандской четверки" 11 сентября.