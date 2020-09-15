Интересы осужденного на восемь лет колонии за совершение смертельного ДТП артиста Михаила Ефремова теперь будет представлять новый адвокат - Роман Филиппов.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на адвокатскую контору Russian Lawyers.

"Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков", - прокомментировали в адвокатской конторе.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где рассматривалось дело актера, апелляционных жалоб на приговор от нового защитника пока не поступало, но Пашаев уже успел подать жалобу.

По данным СМИ, новый адвокат Ефремова - чемпион России, Европы и мира по армрестлингу.

Адвокат Роман Филиппов. Фото: facebook.com

Напомним, накануне Михаил Ефремов окончательно отказался от своего предыдущего защитника Эльмана Пашаева. Ранее "Страна" писала о том, что артист не ожидал такого сурового приговора и считает, что Пашаев его попросту подставил.

После громкого рассмотрения в суде дела Ефремова в Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.