Хасиды, которых не пускают в Украину, устроили танцы на границе. Скриншот

Хасиды, которые скопились на украинско-белорусской границе, чтобы попасть в нашу страну, начали петь и танцевать перед кордоном украинской Нацгвардии.

Соответствующее видео появилось во вторник, 15 сентября. 

Напомним, на нейтральной полосе между двумя государствами скопились около 1,5 тысяч паломников, которых не пускают в Украину пограничники и Нацгвардия. По прогнозу Госпогранслужбы, на белорусско-украинскую границу вскоре приедут еще тысячи хасидов, которые направляются на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана в Умань. 

Как сообщалось, вчера украинские пограничники остановили прорыв хасидов на кордоне с Беларусью. Сегодня украинские власти из-за ситуации с хасидами на границе попросил Беларусь не оформлять иностранцев на выезд в Украину.

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