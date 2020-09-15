Появилось видео, как на границе Беларуси хасиды танцуют и поют песни перед украинскими нацгвардейцами
Хасиды, которые скопились на украинско-белорусской границе, чтобы попасть в нашу страну, начали петь и танцевать перед кордоном украинской Нацгвардии.
Соответствующее видео появилось во вторник, 15 сентября.
Напомним, на нейтральной полосе между двумя государствами скопились около 1,5 тысяч паломников, которых не пускают в Украину пограничники и Нацгвардия. По прогнозу Госпогранслужбы, на белорусско-украинскую границу вскоре приедут еще тысячи хасидов, которые направляются на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана в Умань.
Как сообщалось, вчера украинские пограничники остановили прорыв хасидов на кордоне с Беларусью. Сегодня украинские власти из-за ситуации с хасидами на границе попросил Беларусь не оформлять иностранцев на выезд в Украину.