Из всех государственных силовых и антикоррупционных институций украинцы меньше всего удовлетворены Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Национальным агентством по предотвращению коррупции и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи с 3 по 6 сентября текущего года опросили 2 000 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме ОРДЛО и Крыма.

Работой НАБУ не удовлетворены 67%. Удовлетворены всего 10%. Ещё 23% опрошенных затруднились с ответом.

Работой Национального агентства по предотвращению коррупции также недовольны 67% респондентов (в том числе 50% полностью и 17% скорее недовольны). Доверяют работе НАПК всего 8% (в том числе полностью 2% и частично 6%), 25% опрошенных затруднились ответить.

Что касается деятельности САП, то 63% в целом недовольны их работой (47% полностью и 16% скорее недовольны). Довольны их работой 7% опрошенных (2% полностью и частично 5%).

Оценки деятельности других силовых ведомств тоже не слишком положительные.

Так, работой полиции довольны 26% опрошенных, не довольны - 63%. Деятельностью Службы безопасности Украины довольны только 23%, не довольны - 50%, еще затруднились оценить - 27%. Работой Министерства внутренних дел довольны 20%, 63% не довольны, еще 17% затруднились оценить.

Генеральной прокуратурой довольны 13% опрошенных, не довольны - 64%, затруднились оценить - 24%. Деятельностью судов довольны лишь 11%, не довольны - 69%, затруднились оценить - 20%. Среди силовых ведомств опрошенные лучше всего оценили деятельность армии (51% респондентов довольны, 32% - не довольны). Одобрительно работу Национальной гвардии оценили 33% опрошенных, противоположного мнения - 43%, затруднились оценить - 25%.

Ранее мы писали, что большинство украинцев негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора Национального антикоррупционного бюро, а также считают неэффективной его деятельности по борьбе с коррупцией.

Кроме того, мы сообщали, что в конце августа назначение Сытника главой НАБУ было признано неконституционным.